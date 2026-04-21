Alcaraz ferito | Macci risponde alle critiche sul carico di lavoro

Durante il torneo di Barcellona, il tennista ha subito un infortunio al polso che ha interrotto la sua partita. La notizia ha portato a discussioni sulle scelte di programmazione e sul volume di impegni affrontati dall’atleta. Un allenatore ha commentato le critiche riguardo al carico di lavoro, rispondendo alle preoccupazioni sollevate dai media e dagli esperti. La vicenda ha attirato l’attenzione sul tema della gestione degli infortuni nel circuito professionistico.

Il polso di Alcaraz ha ceduto durante il Barcelona Open 2026, scatenando un acceso dibattito sulla gestione della sua carriera agonistica. Mentre molti osservatori accusano lo spagnolo di aver esagerato con il numero di tornei disputati, Rick Macci ha preso le difese del giovane talento, liquidando come superficiali le critiche legate a un possibile sovraccarico fisico. La difesa del veterano contro le speculazioni sul carico di lavoro. Le polemiche che colpiscono il fenomeno spagnolo si concentrano sulla possibilità che l’infortunio sia la conseguenza diretta di troppe apparizioni sul circuito professionistico. Tuttavia, secondo quanto comunicato da Macci tramite il suo profilo su X, queste valutazioni mancano di competenza tecnica.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Alcaraz ferito: Macci risponde alle critiche sul carico di lavoro Notizie correlate Clizia Incorvaia risponde alle critiche sul suo corpoClizia Incorvaia è una di quelle figure dello spettacolo italiano che sfuggono alle etichette facili. Sanremo 2026: Jurman risponde alle critiche sul coaching a FedezL’ex prof di Amici Luca Jurman replica duramente sui social dopo gli attacchi per la collaborazione con il rapper: “Il… L’ex prof di Amici Luca...