Al via Voci di Carta rassegna sulla scrittura delle donne come strumento di lettura del presente

È iniziata la rassegna culturale “Voci di Carta”, promossa dall’Associazione Donne per Bergamo e Bergamo per le Donne. L’evento si concentra sulla scrittura femminile, considerata come mezzo di analisi, consapevolezza e narrazione della realtà attuale. La manifestazione si rivolge a un pubblico interessato alle modalità attraverso cui le donne raccontano il presente attraverso le parole. La programmazione comprende incontri e iniziative legate al tema della scrittura delle donne.

Prende il via “Voci di Carta”, la rassegna culturale promossa dall’Associazione Donne per Bergamo, Bergamo per le Donne, dedicata alla scrittura femminile come spazio di analisi, consapevolezza e narrazione della realtà contemporanea. Il progetto è realizzato in collaborazione con il Sistema Bibliotecario Urbano e YepTalks, con il sostegno di partner territoriali. La rassegna si sviluppa come un percorso tematico che attraversa diversi ambiti: dalla rappresentazione della figura femminile nello spazio pubblico alla storia dell’arte, fino alle questioni legate all’indipendenza economica e al femminismo contemporaneo, attraverso linguaggi differenti, tra cui letteratura, graphic novel e momenti laboratoriali.🔗 Leggi su Bergamonews.it Notizie correlate Incontro su “Il potere nascosto delle fiabe”: al Museo delle Marionette la rassegna "Donne che scrivono il presente"Si chiama “Il potere nascosto delle fiabe” l’incontro, organizzato da Maria Giambruno, che avrà luogo martedì 21 aprile alle 17. Leggi anche: Bassani 110, i perché della scrittura: "Una delle voci più alte del secolo" Contenuti e approfondimenti Temi più discussi: Voci e strumenti di solidarietà, il 14 aprile la musica della Sardegna all’Ospedale Marino di Cagliari; Ritorna Voci di Cabras: letture tratte dalla tradizione del paese - L'Unione Sarda.it; SportMediaset: Vanoli-Sarri, le voci di Lazio-Fiorentina Video; Omicidio a Foggia: spunta un audio mandato in onda da Milo Infante. Le voci che si sovrappongono e poi i colpi di pistola. Al via Voci di Carta, rassegna sulla scrittura delle donne come strumento di lettura del presenteIl primo appuntamento è in programma giovedì 23 aprile alle 19 al Ritrovo Enogattonomico Le Gattar? (via Carducci 6, Bergamo) Prende il via Voci di Carta, la rassegna culturale promossa ... bergamonews.it Note in corsia, la musica entra in ospedale: tappa al Marino per Voci e strumenti di solidarietàNote in corsia, la musica entra in ospedale: tappa al Marino per Voci e strumenti di solidarietà - Cronaca - sardiniapost ... sardiniapost.it Mercoledì 22 Aprile alle 18, Scoletta dei Calegheri Venezia: un incontro dedicato alla memoria del genocidio armeno, tra riflessione storica e letture a cura di Voci di Carta con Caterina Pasqualin. #vocidicarta #vocidicarta_aps #AntoniaArslan #sandrafrabbro - facebook.com facebook