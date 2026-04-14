Asl rinnovato il parco auto con 122 veicoli a basso impatto ambientale

L’Azienda Usl Toscana Sud Est ha annunciato il rinnovo del parco auto con l’acquisto di 122 veicoli a basso impatto ambientale. L’operazione riguarda diverse sedi dell’azienda e mira a sostituire i mezzi più datati. La flotta rinnovata comprende veicoli elettrici, ibridi e a basso consumo. La decisione è stata comunicata ufficialmente in data 14 aprile 2026.

Arezzo, 14 aprile 2026 – L’Azienda Usl Toscana Sud Est prosegue il lavoro di razionalizzazione della spesa per la gestione del parco auto ed ha approvato una delibera per l’adesione all’accordo quadro Consip, finalizzato al noleggio di 122 nuovi veicoli destinati alle attività sanitarie e socio-sanitarie sul territorio. Il provvedimento si inserisce nel percorso di efficientamento e razionalizzazione dei servizi aziendali, con l’obiettivo di garantire continuità e qualità nell’erogazione dei servizi, attraverso un parco auto moderno, sicuro e sostenibile. I nuovi mezzi – in parte mild hybrid, in parte full electric e bifuel – andranno a sostituire i veicoli attualmente in scadenza, contribuendo a ridurre l’impatto ambientale e a migliorare l’efficienza operativa.🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Asl, rinnovato il parco auto con 122 veicoli a basso impatto ambientale Ambiente: ok ad agevolazioni per la sosta di veicoli a basso impattoNel dettaglio, per l’intera annata 2026 l’Amministrazione comunale ha disposto la sosta gratuita, negli stalli delimitati delle strisce blu... Le acque termali come forma di utilizzo energetico a basso impatto ambientaleL'emendamento, proposto dal consigliere regionale Andrea Micalizzi, segna un passaggio significativo per il bacino delle Terme euganeo e in...