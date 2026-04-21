In Spagna si parla di un possibile accordo tra il difensore e il Barcellona, con alcune fonti che indicano come la trattativa potrebbe concludersi a breve. Contestualmente, si registrano segnali di un avvicinamento tra i rappresentanti del giocatore e l’Inter, con i contatti ufficiali che potrebbero partire nei prossimi giorni. La situazione appare in evoluzione, senza ancora una conferma definitiva sui tempi o sui dettagli delle operazioni.

Dalla Spagna: “I contatti ufficiali con l’Inter potrebbero iniziare a breve” In Spagna aumenta la fiducia per la chiusura dell’ operazione Bastoni. Stando alle ultime indiscrezioni di ‘Sport’, il club blaugrana “ha raggiunto un accordo” con il difensore che Ausilio non ha dichiarato incedibile, ‘invitando’ Laporta e soci a contattarlo direttamente per aprire eventualmente una trattativa. (AnsaFotoGrok) – Calciomercato.it L’accordo di massima tra il classe ’99 e il Barça sarebbe su base quinquennale. I catalani gli garantirebbero un ingaggio da 7 milioni di euro netti più bonus, più ovviamente di quanto guadagna attualmente in nerazzurro: ovvero circa 5,5 milioni a stagione bonus esclusi.🔗 Leggi su Calciomercato.it

© Calciomercato.it - Affondo per Bastoni: “Accordo col Barcellona, ecco quando si può chiudere”

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