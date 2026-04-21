Addio voli su Los Angeles | il petrolio a 200$ blocca le rotte USA

Norse Atlantic Airways ha annunciato l’eliminazione di tutti i voli diretti verso Los Angeles per l’estate 2026. La decisione arriva in un momento in cui il prezzo del petrolio ha raggiunto i 200 dollari al barile, influenzando le rotte aeree negli Stati Uniti. La compagnia ha comunicato che questa scelta è legata alle condizioni economiche attuali e alla sostenibilità delle rotte transatlantiche.

La gestione dei collegamenti transatlantici subisce una brusca accelerazione correttiva: Norse Atlantic Airways ha deciso di eliminare dai programmi estivi del 2026 tutti i voli diretti verso Los Angeles. La scelta colpisce duramente i passeggeri in partenza da Roma Fiumicino, oltre che i flussi provenienti da Parigi Charles de Gaulle e Londra Gatwick. Il provvedimento non nasce da una crisi di domanda, ma da un drastico squilibrio nei costi operativi. Nonostante lo scorso marzo il vettore avesse registrato un fatturato per posto disponibile (Trask) record a quota 6,4 centesimi di dollaro — con un incremento del 59% rispetto ai dati di marzo 2025 — e un tasso di riempimento dei sedili (load factor) pari al 99%, la nuova realtà geopolitica ha imposto un cambio di rotta.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Addio voli su Los Angeles: il petrolio a 200$ blocca le rotte USA Notizie correlate NBA All-Star Game 2026 a Los Angeles: oltre 200 creator per un record storicoUna cornice internazionale anima l’NBA All-Star 2026 a Los Angeles: oltre 200 creator internazionali prenderanno parte a un insieme di attività... All-Star Game di Los Angeles: Edwards MVP guida le USA Stars alla vittoriaLa 75ª edizione dell’NBA All-Star Game si è distinta per un approccio completamente rinnovato, volto a stimolare l’interesse attraverso un format a...