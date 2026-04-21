Il mondo della filosofia italiana si trova a perdere una figura di rilievo con la scomparsa di Sergio Landucci, avvenuta a Firenze all’età di 88 anni. La notizia è stata confermata da fonti vicine all’ambiente accademico, senza ulteriori dettagli sulle circostanze. Landucci era conosciuto per aver approfondito e insegnato l’idealismo tedesco, contribuendo allo sviluppo degli studi filosofici in Italia.

Il mondo della filosofia italiana perde una delle sue voci più autorevoli dopo la scomparsa di Sergio Landucci, avvenuta a Firenze all’età di 88 anni. Il pensatore, che ha segnato profondamente gli studi sul pensiero moderno europeo, era originario della Lunigiana, territorio che ne ha influenzato le prime basi culturali prima del percorso accademico d’eccellenza. Nato a Sarzana, Landucci ha costruito una traiettoria intellettuale che lo ha portato dai territori liguri ai vertici della ricerca filosofica continentale. La sua formazione è passata attraverso l’esperienza alla Scuola Normale Superiore di Pisa, dove ha appreso il metodo sotto la guida di Cesare Luporini.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Addio a Sergio Landucci: scompare il maestro dell’idealismo tedesco

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