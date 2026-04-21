Addio a Federico Vercellone | scompare il maestro dell’estetica

Il mondo accademico torinese è in lutto per la scomparsa di Federico Vercellone, noto studioso di estetica contemporanea, avvenuta all’età di 70 anni a causa di una patologia improvvisa. La notizia della sua morte si diffusa rapidamente tra colleghi e studenti, che ricordano il suo contributo nel campo degli studi estetici e delle riflessioni filosofiche. Vercellone lascia un vuoto nel settore accademico e culturale.

Il mondo dell’accademia torinese si risveglia con la notizia della scomparsa di Federico Vercellone, figura di spicco nel dell’estetica contemporanea, venuto a mancare all’età di 70 anni per una patologia improvvisa. Il docente, che aveva costruito una carriera di rilievo presso l’Università di Torino, lascia un segno profondo nello studio del legame tra pensiero filosofico e rappresentazioni visive. Il percorso intellettuale del professore affondava le radici nella città di Torino, dove nel 1981 aveva completato gli studi universitari focalizzandosi sulle riflessioni di Nietzsche. Quella tesi iniziale era stata il punto di partenza per un’evoluzione scientifica che lo aveva portato a esplorare l’ermeneutica e le correnti filosofiche tedesche prodotte tra il Settecento e l’Ottocento.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Addio a Federico Vercellone: scompare il maestro dell’estetica Notizie correlate Addio a Sergio Landucci: scompare il maestro dell’idealismo tedescoIl mondo della filosofia italiana perde una delle sue voci più autorevoli dopo la scomparsa di Sergio Landucci, avvenuta a Firenze all’età di 88 anni. Addio a Romano Luperini: scompare il maestro della critica letterariaLa comunità accademica e il mondo della cultura nazionale piangono la scomparsa di Romano Luperini, figura di spicco della critica letteraria,...