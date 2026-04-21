Addetti a vendite Oss e segretari | le offerte di lavoro della settimana nel novarese

Questa settimana nel novarese sono state pubblicate nuove offerte di lavoro che riguardano diverse figure professionali. I Centri per l'impiego di Novara e Borgomanero cercano addetti alle vendite, operatori socio-sanitari e segretari. Inoltre, ci sono richieste per personale dedicato alle pulizie. Le opportunità sono rivolte a candidati con diversi livelli di esperienza e qualifiche, offrendo possibilità di inserimento in vari settori.

Addetti alle pulizie, alle vendite, segretari. Sono queste alcune delle figure ricercate questa settimana dai Centri per l'impiego di Novara e Borgomanero.Ecco gli annunci attivi fino a martedì 28 aprile. Per candidarsi o per la ricerca di altri annunci è possibile visitare la sezione dedicata.🔗 Leggi su Novaratoday.it Notizie correlate Leggi anche: Impiegati, Oss, falegnami e autisti: le offerte di lavoro della settimana nel novarese Leggi anche: Impiegati, Oss, camerieri e operai: le offerte di lavoro della settimana nel novarese Approfondimenti e contenuti Argomenti più discussi: L’elenco aggiornato delle offerte di lavoro nei centri per l’impiego della Bergamasca; Educatori, oss, fisioterapisti e infermieri. Nuova Rsa: assunzioni in arrivo entro l’estate; La sanità privata oggi in sciopero: proteste per il blocco dei rinnovi contrattuali e il mancato adeguamento degli stipendi; Cerchi lavoro? Scopri le offerte attive a Pavia e provincia (16 – 22 aprile 2026). Il settore impiega 1,4 milioni di addetti, conta un fatturato del conto terzi di oltre 120 miliardi e movimenta 1200 milioni di tonnellate di merce - facebook.com facebook Ausilio: “Noi dobbiamo essere competitivi sempre, questo dobbiamo garantire come Inter. Secondo addetti ai lavori e media sembrava questa estate che ci volesse più tempo e invece siamo stati competivi da subito e ora siamo nelle condizioni di poter portare x.com