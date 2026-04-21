Addetti a vendite Oss e segretari | le offerte di lavoro della settimana nel novarese

Da novaratoday.it 21 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Questa settimana nel novarese sono state pubblicate nuove offerte di lavoro che riguardano diverse figure professionali. I Centri per l'impiego di Novara e Borgomanero cercano addetti alle vendite, operatori socio-sanitari e segretari. Inoltre, ci sono richieste per personale dedicato alle pulizie. Le opportunità sono rivolte a candidati con diversi livelli di esperienza e qualifiche, offrendo possibilità di inserimento in vari settori.

Addetti alle pulizie, alle vendite, segretari. Sono queste alcune delle figure ricercate questa settimana dai Centri per l'impiego di Novara e Borgomanero.Ecco gli annunci attivi fino a martedì 28 aprile. Per candidarsi o per la ricerca di altri annunci è possibile visitare la sezione dedicata.🔗 Leggi su Novaratoday.it

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