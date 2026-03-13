Accadde oggi | 13 marzo l’elezione di Papa Francesco

Il 13 marzo 2013, un nuovo Papa è stato eletto durante un conclave che ha visto i cardinali riuniti in Vaticano. La sua prima apparizione dalla Loggia di San Pietro ha attirato l’attenzione di tutto il mondo, segnando l’inizio di un pontificato che avrebbe portato innovazioni e rinnovamenti nella Chiesa cattolica. Questa data rimane significativa nella storia recente della religione.

La sera del 13 marzo 2013 a Roma pioveva e faceva freddo, ma quando dal camino della Cappella Sistina uscì la tanto attesa fumata bianca, che annunciò al mondo l’elezione di Jorge Mario Bergoglio, fu subito festa. Dodici anni, oggi, del primo papa latinoamericano, a cui da subito fu affidato il compito di pilotare la barca di Pietro fuori dalla tempesta.Il suo “Cari fratelli e sorelle, buonasera”! ce lo fece subito amare.Subito dopo l’elezione, nel ricevere l’omaggio di tutti i cardinali nella Cappella Sistina, preferì stare in piedi piuttosto che utilizzare la poltrona a disposizione, e fece ritorno nella Domus Sanctae Marthae sul pulmino con gli altri cardinali invece di utilizzare l’automobile papale. 🔗 Leggi su Fremondoweb.com

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