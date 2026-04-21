Abodi rivela | Stadi Euro 2032? 5 o 6 cantieri potrebbero partire alla fine dell’anno Sulle scommesse e il tema arbitri vi dico questa cosa

Il Ministro per lo Sport ha annunciato che tra cinque o sei cantieri per gli stadi destinati a Euro 2032 potrebbero iniziare entro la fine dell’anno. Ha anche parlato di questioni legate alle scommesse e agli arbitri, fornendo alcune precisazioni su questi temi. La sua dichiarazione ha fatto il punto sulle attività in programma e sui progetti in corso per la manifestazione europea di calcio.

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