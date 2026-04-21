Abodi allo scoperto | Stadi per Euro 2032? 5 o 6 cantieri entro la fine dell’anno Sulla riforma degli arbitri dico questo

Il Ministro per lo Sport ha annunciato in Senato che entro la fine dell’anno saranno avviati tra cinque e sei cantieri per la costruzione di stadi destinati a Euro 2032. Durante l’intervento, ha anche commentato la riforma degli arbitri, fornendo alcune indicazioni senza ulteriori dettagli. Le dichiarazioni sono state rese pubbliche nel corso di un intervento ufficiale, senza specificare i nomi delle località coinvolte o le tempistiche precise di completamento.

di Luca Fioretti Abodi allo scoperto: «Stadi per Euro 2032? 5 o 6 cantieri entro la fine dell’anno». Le dichiarazioni del Ministro per lo Sport in Senato. Andrea Abodi, Ministro per lo Sport, ha delineato le strategie per il calcio italiano durante l’audizione in Senato. Le sue dichiarazioni. QUI: ULTIMISSIME JUVE LIVE, TUTTE LE NOTIZIE DEL GIORNO MILANO E ROMA – « I 3,5 miliardi di investimenti mobilitabili per gli stadi in cantiere, inteso come iter amministrativo, in parte destinati a EURO 2032, partendo da Milano e Roma, sono esclusivamente finanziamenti privati, che rispettiamo profondamente e cerchiamo di agevolare » TEMPISTICA – « La prospettiva è che 5 o 6 cantieri potrebbero partire alla fine dell’anno o entro l’inizio del prossimo.🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Abodi allo scoperto: «Stadi per Euro 2032? 5 o 6 cantieri entro la fine dell’anno. Sulla riforma degli arbitri dico questo» Notizie correlate Abodi rivela: «Stadi Euro 2032? 5 o 6 cantieri potrebbero partire alla fine dell’anno. Sulle scommesse e il tema arbitri vi dico questa cosa»Calciomercato Inter: Nico Paz il sogno, scelta fatta per il rinnovo di Calhanoglu. Euro 2032, Massimo Sessa commissario straordinario: l’incarico ufficiale per gli stadi! La nota del Ministro AbodiChi è Sergio Arribas, il talento scuola Real Madrid che la Roma segue in caso di partenza di Dybala. Aggiornamenti e contenuti dedicati Abodi, Ministro per lo Sport, è uscito allo scoperto sul tema stadi in vista di Euro 2032 ma non solo. Queste le sue dichiarazioniAbodi, Ministro per lo Sport, è uscito allo scoperto sul tema stadi in vista di Euro 2032 ma non solo. Queste le sue dichiarazioni ... calcionews24.com Abodi verso Euro 2032: Cantieri negli stadi da Milano a Roma? Entro fine anno ne partiranno 5 o 6Il ministro dello Sport fa il punto durante l'audizione nella Commissione del Senato sulla riforma del calcio italiano ... corrieredellosport.it