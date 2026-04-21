A Negrar di Valpolicella torna la Giornata per le api
Domenica 17 Maggio 2026, il Parco Nord di Negrar di Valpolicella (Viale Cav. Vittorio Veneto) si trasformerà in un ecosistema pulsante di vita per celebrare la Giornata per le Api. L'evento, organizzato dal Comune in collaborazione con il Biodistretto Terre Biologiche Veronesi, è pensato per.🔗 Leggi su Veronasera.it
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