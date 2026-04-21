A mamma non piace | al cinema Impero il grottesco noir di Gianni Leacche

Un film fuori asse, volutamente spigoloso, che mescola humour nero, grottesco e tensione sociale. È “A mamma non piace” di Gianni Leacche, in programma al Cinema Impero di Brindisi per la rassegna di primavera con proiezione unica alle 18.30 nelle giornate di sabato 25 e domenica 26 aprile. Il.🔗 Leggi su Brindisireport.it

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