A Lecco si può comprare casa in Bitcoin | le spiegazioni i prezzi e le nuove tasse

A Lecco, il 21 aprile, nel Palazzo del Commercio di piazza Garibaldi, si è tenuto un evento dedicato alla compravendita di immobili tramite Bitcoin. La sala era affollata di professionisti del settore immobiliare, tra cui agenti, geometri, architetti, ingegneri e notai, che hanno partecipato a discussioni e incontri su questa modalità di pagamento innovativa, con dettagli sui prezzi e sulle tasse applicate.

Il Palazzo del Commercio di piazza Garibaldi era pieno, nel pomeriggio di martedì 21 aprile, di agenti immobiliari, geometri, architetti, ingegneri e notai. Quattordici anni di appuntamento fisso, quattordici edizioni di uno strumento che il settore lecchese ha imparato a consultare come una.🔗 Leggi su Leccotoday.it

Notizie correlate

Comprare casa Milano dopo le Olimpiadi, aumento dei prezzi fino al 4%Secondo l’Ufficio Studi del Gruppo Tecnocasa, le Olimpiadi Invernali di Milano-Cortina 2026 avranno un effetto positivo sulle infrastrutture e sul...

Trattamento integrativo e nuove misure in busta paga, le spiegazioni della CislPer orientarsi tra regole e calcoli non sempre semplici, è possibile rivolgersi a strutture specializzate come il Caf Cisl Con le novità introdotte...

Altri aggiornamenti

Temi più discussi: Lecco, la Lega svela la sua lista a sostegno di Boscagli: 'È ora di invertire la rotta, la città non può perdere la speranza'; Cosa sono le vie del cuore di Lecco e come partecipare alla camminata collettiva di 24 ore; Elezioni a Lecco, svelato il primo nome della lista di Francesca Losi; Lecco, invertiamo la rotta: la Lega presenta la lista per Boscagli.

Grazie a Confcommercio Lecco, dopo anni, si riapre il portone dello storico Palazzo GhislanzoniTaglio del nastro per l’edificio di via Roma 51, già palazzo municipale e poi sede di diverse associazioni Oggi restituiamo uno spazio aperto, dinamico in cui attività economiche, professionali e vit ... msn.com

Boscagli candidato sindaco a Lecco... CL è buona per tutte le stagioniLecco - Venerdì 17 aprile 2026, giorno infausto per chi è superstizioso e non solo, il candidato sindaco del centrodestra, il ciellino e neo-Fratello Filippo Boscagli, ha presentato la sua lista ... corrieredilecco.it

Helena Prestes: dalla tenda a Valmadrera all’attico sul lago di Lecco Una storia di determinazione e rinascita. Arrivata dal Brasile senza nulla, ha costruito passo dopo passo il suo percorso… ed è proprio lì che tutto è iniziato. Oggi torna in Lombardia, insi - facebook.com facebook