Zona rossa intorno alla Fiera | Così garantiamo la sicurezza

Dal 21 al 26 aprile, le aree vicine ai padiglioni di Fiera Milano Rho saranno sotto sorveglianza rafforzata con l’istituzione di una zona rossa. Questa misura mira a garantire la sicurezza durante il periodo di eventi e afflusso di visitatori. Le autorità hanno disposto controlli più stringenti e limitazioni di accesso nelle zone limitrofe alla fiera, per prevenire eventuali rischi e mantenere l’ordine pubblico.

Zona a vigilanza rafforzata dal 21 al 26 aprile nelle zone limitrofe ai padiglioni di Fiera Milano Rho. In occasione del Salone del Mobile, come già successo per altre importanti manifestazioni, la Prefettura di Milano ha istituito la ’ zona rossa ’ che prevede controlli capillari e rafforzati del territorio. Il provvedimento firmato dal prefetto Claudio Sgaraglia dispone, nelle zone coinvolte del territorio rhodense, l’allontanamento dei soggetti denunciati negli ultimi cinque anni per delitti non colposi contro la persona o il patrimonio, che tengano comportamenti violenti, minacciosi o insistentemente molesti, che impediscano la libera e piena fruibilità delle aree e determinino una situazione di concreto pericolo per la sicurezza.🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Zona rossa intorno alla Fiera: "Così garantiamo la sicurezza" Reborn and replaced by my evil sister Fine! I married a CEO and became everyone’s favorite! #drama Notizie correlate Chiese e processioni blindate. Sicurezza: ’zona rossa’ in centro. Pattuglie a piedi, Fiera sotto scortaArezzo, 3 aprile 2026 – Un piano straordinario per la sicurezza del territorio in vista delle festività pasquali, affiancato da un rafforzamento... Olimpiadi, zona rossa attorno a Rho Fiera MilanoRho (Milano), 27 gennaio 2026 – Zona rossa attorno a Rho Fiera Milano per tutta la durata dei Giochi Olimpici Invernali. Panoramica sull’argomento Temi più discussi: Zona rossa intorno alla Fiera: Così garantiamo la sicurezza; Milano, giornata ad alta tensione per i cortei: attivata la zona rossa intorno a piazza Duomo, seicento agenti schierati; Tre cortei e massima allerta: attesi in diecimila in Duomo; Scorribanda in centro con l'auto del padre, distrutta fioriera in piazza dei Signori. Zona rossa intorno alla Fiera: Così garantiamo la sicurezzaZona a vigilanza rafforzata dal 21 al 26 aprile nelle zone limitrofe ai padiglioni di Fiera Milano Rho. In occasione del Salone del Mobile, come già successo per altre importanti manifestazioni, la ... ilgiorno.it Milano, giornata ad alta tensione per i cortei: attivata la zona rossa intorno a piazza Duomo, seicento agenti schieratiIl palco dei sovranisti è in piazza Duomo, le manifestazioni di protesta arrivano in piazza Santo Stefano: pomeriggio di tensione per le mobilitazioni. Presidio «caldo» in piazza Tricolore (ma parte d ... milano.corriere.it Queste riprese sono state fatte in una zona rossa per rispetto della fauna, pertanto ho sfruttato la camera fotografica del Mavic4pro senza accendere i motori, su cavalletto. - facebook.com facebook Islamabad, zona rossa e cecchini: la città blindata dai generali per lo storico incontro Usa-Iran x.com