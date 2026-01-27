Olimpiadi zona rossa attorno a Rho Fiera Milano

La presenza della zona rossa attorno a Rho Fiera Milano durante le Olimpiadi Invernali del 2026 impatta sulla logistica e sulla sicurezza dell’area. È importante informarsi sulle restrizioni e le misure adottate per garantire un corretto svolgimento dell’evento e la tutela di cittadini e visitatori. La gestione delle restrizioni sarà fondamentale per assicurare un’organizzazione efficace e sicura dell’intera manifestazione olimpica.

Rho (Milano), 27 gennaio 2026 –  Zona rossa attorno a Rho Fiera Milano per tutta la durata dei Giochi Olimpici Invernali. Lo ha deciso il Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica, presieduto dal Prefetto di Milano Claudio Sgaraglia, alla presenza del Sindaco di Milano Giuseppe Sala, dei vertici territoriali delle Forze di Polizia e dei referenti di Fondazione Milano Cortina. Dal 2 al 22 febbraio saranno rafforzati i presidi nelle vicinanze della pista di speed skating e dell’arena per l’hockey. Come si legge nella nota della Prefettura la decisione è stata presa per garantire la sicurezza e un ordinato svolgimento di Giochi Olimpici Invernali Milano Cortina 2026. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

