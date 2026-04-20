Jorge Martin, pilota della Yamaha, ha espresso dubbi riguardo alla possibilità che la squadra possa soddisfare le sue aspettative. La sua domanda arriva dopo alcuni confronti con il team, senza ulteriori dettagli sui risultati o sulle decisioni prese finora. Martin ha mantenuto un atteggiamento critico, senza rivelare se intenda proseguire con la stessa squadra o considerare altre opzioni per il futuro.

"> ## Jorge Martin e il passaggio a Yamaha: incertezze e speranze Jorge Martin è atteso per un inizio 2027, ma già ora ammette che non è possibile sapere quanto competitiva sarà Yamaha nella prossima stagione, nonostante ci siano forti indicazioni sul suo trasferimento. Parlando con Motosan, Martin ha condiviso i suoi pensieri riguardo al cambiamento in vista di un nuovo capitolo nella sua carriera. La notizia del passaggio di Martin a Yamaha è emersa in un momento in cui Fabio Quartararo, campione in carica, è stato associato a un trasferimento in Honda. La separazione di Quartararo da Aprilia non è stata una sorpresa, considerando anche i tentativi precedenti di cambiare squadra durante una stagione difficile nel 2025.🔗 Leggi su Napolipiu.com

© Napolipiu.com - Yamaha: Jorge Martin si chiede se la squadra possa soddisfare le sue aspettative.

Jorge Martin is riding like this track belongs to him.

Notizie correlate

Yamaha pronta a ufficializzare il compagno di squadra di Jorge Martin per il 2027.Yamaha pronta a ufficializzare il compagno di squadra di Jorge Martin per il 2027.

MotoGP, Jorge Martin vicino all’accordo con la Yamaha? L’indiscrezione dalla SpagnaNel giro di poche ore, due indiscrezioni di mercato hanno scosso profondamente il circus della MotoGP in vista dei prossimi anni.

Una raccolta di contenuti

Temi più discussi: MotoGP | Esclusiva: la Yamaha ingaggia Ai Ogura per affiancare Jorge Martin; Yamaha ha scelto Ai Ogura; Yamaha conferma Ai Ogura e firma Jorge Martin per il 2027; Jorge Martin: Non ho mai pensato al ritiro. Ora evito rischi inutili.

Carlo Pernat: la scelta di Jorge Martin per Yamaha è economica e orientata al ritiro.Jorge Martin si prepara a un passaggio significativo nel suo percorso professionale, con l’ufficializzazione della sua collaborazione con Yamaha a partire dal 2027. Carlo Pernat, noto manager e commen ... napolipiu.com

Il sorprendente talento di Jorge Martin supera Bezzecchi nel mondo della MotoGP.Il campionato di MotoGP è in fase di evoluzione e la competizione tra Marco Bezzecchi e Jorge Martin si fa sempre più intensa. Sebbene Bezzecchi sia considerato un pilota più completo, Martin sembra a ... napolipiu.com

#MotoGP | Con la vittoria nella Sprint ad Austin, Jorge Martin si è nuovamente affermato come il pilota di maggior successo nella gara breve, un primato che Marc Marquez aveva messo in discussione nella passata stagione. - facebook.com facebook

"Ho riscoperto il vero significato della MotoGP". Parola di Jorge Martin che in un'intervista ad As racconta il suo momento d'oro con Aprilia che gli permette di lasciarsi alle spalle un periodo difficile cominciato con un infortunio. "Non avevo intenzione di arrende x.com