XPG Lancer DDR5 5600MHz | Potenza pura per il gaming estremo

Un nuovo modulo di memoria RAM DDR5 da 5600 MHz è stato annunciato, destinato a migliorare le prestazioni nei giochi più esigenti. La produzione è firmata da un marchio noto nel settore dell’hardware per il gaming. L’articolo, che contiene link di affiliazione, informa che si potrebbe ricevere una commissione per gli acquisti effettuati tramite tali collegamenti, senza che ci siano costi aggiuntivi per chi acquista.

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