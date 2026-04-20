WWE Wrestlemania 42 Night 2 | i risultati in diretta

Nella notte conclusiva di Wrestlemania 42, che si è svolta all’Allegiant Stadium di Las Vegas, sono andati in scena gli ultimi incontri del grande evento di wrestling. La serata ha visto diversi match con protagonisti i principali atleti della WWE, con risultati che hanno coinvolto vari campioni e sfidanti. La seconda notte ha concluso il fine settimana di incontri con diverse vittorie e sconfitte, lasciando spazio a momenti di grande spettacolo.

Seconda e ultima notte per WrestleMania 42, in scena all’Allegiant Stadium di Las Vegas. Il main event della serata mette in palio il World Heavyweight Championship con CM Punk opposto a Roman Reigns, ma la card ufficiale comprende anche Jade Cargill vs Rhea Ripley per il WWE Women’s Championship, Sami Zayn vs Trick Williams per lo United States Championship, “The Demon” Finn Bálor vs Dominik Mysterio e il ladder match per il titolo Intercontinentale tra Penta, Je’Von Evans, Dragon Lee, JD McDonagh, Rusev e Rey Mysterio. Il primo verdetto della Night 2 è già arrivato. Oba Femi ha sconfitto Brock Lesnar per schienamento nel match d’apertura, di fatto un inaspettato squash.🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it WWE WrestleMania 42 Full Winners Prediction Notizie correlate WWE WrestleMania 42, night one: i risultati in direttaLas Vegas, 19 aprile 2026 – È cominciata all’Allegiant Stadium di Las Vegas la Night One di WrestleMania 42, aperta da un video introduttivo e poi... WWE Wrestlemania 42 Night 1 – PreviewBuongiorno a tutti quanti amici appassionati di Wrestling e benvenuti alla Preview più importante dell’anno qui sulle pagine di Zona Wrestling: la... Una raccolta di contenuti Temi più discussi: WWE WrestleMania 42, night one: i risultati in diretta; WrestleMania 42, Night 1: caos, ritorni e colpi di scena, Rhodes salva il titolo; Cody Rhodes-Orton, CM Punk-Reigns e poi... Wrestlemania 42, si accende lo spettacolo a Las Vegas; WrestleMania 42 oggi e domani, dove vederlo in TV e streaming: orario italiano e card dei match. WrestleMania 42 Risultati Night 1: ritorno shock e vittoria Epica di Cody RhodesScopri i risultati clamorosi della Night 1 di WrestleMania 42 a Las Vegas! Cody Rhodes trionfa e ritorni shock, specialmente tra le donne ... mondotv24.it WWE: Risultati WWE WrestleMania 42 (night 1)Scopri con Spazio Wrestling, tutti i risultati della prima notte di WrestleMania 42, lo show WWE più importante dell’anno ... spaziowrestling.it La Night Two di WRESTLEMANIA 42 è oggi, a mezzanotte! Preparate snack e bibite, ci sarà da divertirsi. E mentre bruciamo l'attesa... ditemi per chi farete il tifo tra i due wrestler in foto usando la reaction assegnata! - facebook.com facebook