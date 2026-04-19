WWE WrestleMania 42 night one | i risultati in diretta

A Las Vegas, all'Allegiant Stadium, è iniziata la prima notte di WrestleMania 42, evento che si tiene il 19 aprile 2026. La serata è cominciata con un video di apertura e ha visto l’ingresso di John Cena, che ha ricoperto il ruolo di presentatore. I risultati delle varie sfide si sono susseguiti durante la notte, senza interruzioni o cambi di programma.

Las Vegas, 19 aprile 2026 – È cominciata all’Allegiant Stadium di Las Vegas la Night One di WrestleMania 42, aperta da un video introduttivo e poi dall’ingresso di John Cena nelle vesti di host della serata. Sul ring, Cena ha dato il via ufficiale allo show con un breve promo di benvenuto, prima dei primi incontri del sabato WWE. Il primo verdetto della serata è arrivato nel Six-Man Tag Team Match, dove The Usos e LA Knight hanno sconfitto Logan Paul, Austin Theory e IShowSpeed. La chiusura è arrivata con il BFT di LA Knight su Theory. Subito dopo il match, Logan Paul ha aggredito IShowSpeed, ma Jimmy Uso, Jey Uso e LA Knight sono intervenuti, spingendo poi lo streamer a vendicarsi con una spettacolare splash dal paletto sul tavolo dei commentatori.🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it

WWE WrestleMania 42 - Results Predictions

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