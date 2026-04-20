WWE | La Night 2 salva WrestleMania 42

La seconda serata di WrestleMania 42 ha permesso alla WWE di recuperare dopo una prima giornata giudicata deludente. La manifestazione di wrestling si è conclusa con alcuni incontri che hanno attirato l’attenzione, offrendo momenti di intrattenimento ai fan presenti e a quelli che hanno seguito l’evento da casa. La serata si è conclusa senza grandi sorprese, confermando alcuni match e lasciando aperti alcuni risultati per il futuro.

Se esiste un modo con il quale redimersi dopo una tremenda prima serata, beh, la World Wrestling Entertainment, ha ben compreso come farlo attraverso la Night 2 di WrestleMania 42. Questo business sta cambiando e l’avvento di TKO si sta facendo sentire con netto ritardo rispetto ai tempi d’acquisto (2024 ndr), nonostante questo, la Night 2 dello “Showcase of Immortals” ci ha lasciati di fronte alla consapevolezza di saper fare qualcosa, a tratti simile a ciò cui la WWE stessa ci ha sempre abituati nel corso della propria gloriosa storia. Andiamo con ordine iniziando appunto con l’apertura dello show. 4 minuti e 45 secondi per la sfida tra Oba Femi e Brock Lesnar, vinta dall’atleta di origini nigeriane e capace di prendersi una degna eredità, quella della nuova colossale bestia della WWE.🔗 Leggi su Zonawrestling.net © Zonawrestling.net - WWE: La Night 2 salva WrestleMania 42 Don't Sleep on WrestleMania 42... Notizie correlate WWE Wrestlemania 42 Night 1 – PreviewBuongiorno a tutti quanti amici appassionati di Wrestling e benvenuti alla Preview più importante dell’anno qui sulle pagine di Zona Wrestling: la... WWE WrestleMania 42, night one: i risultati in direttaLas Vegas, 19 aprile 2026 – È cominciata all’Allegiant Stadium di Las Vegas la Night One di WrestleMania 42, aperta da un video introduttivo e poi... Approfondimenti e contenuti Argomenti più discussi: WrestleMania 42 Night 2: Reigns torna sul trono, Lesnar dice addio e pioggia di nuovi campioni; WWE Wrestlemania 42 Night 2 | i risultati in diretta. WrestleMania 42 Night 2: Reigns conquista il titolo, Lesnar saluta e la WWE cambia voltoNotte 2 di WrestleMania 42 tra emozioni e colpi di scena: Reigns batte CM Punk, Lesnar si ritira, nuovi campioni e match spettacolari ... tuttosport.com WWE: Card finale di WrestleMania 42 (night 2)Scopri con Spazio Wrestling, la card finale della seconda notte di WrestleMania 42, lo show più importante dell'anno della WWE ... spaziowrestling.it CHE MATCHJourdain e Phillips regalano spettacolo e ricevono il bonus “Fight of the Night” Battaglia totale a UFC Winnipeg! Charles Jourdain e Kyler Phillips fanno tre round di fuoco ad un ritmo forsennato, senza fermarsi un attimo e senza fasi di studio. A - facebook.com facebook Opening night of the 88th Festival del Maggio Musicale Fiorentino photos: 1 via Corriere della Sera, 2 by Giuseppe Cabras x.com