Un nuovo prodotto di colorazione per capelli, il Wella Koleston Me+ 1222, è stato lanciato sul mercato. Si tratta di una tintura che garantisce un risultato biondo freddo. L'articolo include anche una nota di trasparenza riguardo a link di affiliazione, che potrebbero generare commissioni per chi acquista tramite di essi, senza costi aggiuntivi.

Nota di trasparenza: Questo articolo contiene link di affiliazione. Potremmo ricevere una commissione per acquisti effettuati tramite questi link, senza costi aggiuntivi per te. Le nostre analisi sono sempre indipendenti. La tecnologia ME+: sicurezza e stabilità del colore. Nel settore della colorazione professionale, la gestione del rischio allergico rappresenta una delle sfide principali per i coloristi e per chiunque si approcci alla colorazione domestica. La formulazione di Wella Professionals Koleston Perfect Me+ con tonalità Special Blonde 1222 risponde a questa esigenza attraverso l’integrazione della tecnologia ME+ esclusiva del brand.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Wella Koleston Me+ 12/22: Biondo freddo e sicuro

Notizie correlate

Leggi anche: Onebioshop Ita Wella Professionals Koleston Perfect: Test…

Leggi anche: Una settimana dopo gli Oscar, esibisce un biondo burro freddo e impeccabile