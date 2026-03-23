L ’algido minimalismo abituale resta solo un ricordo. Fresca di ritorno a New York dopo la cerimonia degli Oscar a Hollywood, Gwyneth Paltrow sceglie di giocare in casa, indossando un total look blu navy firmato Gwyn, il suo brand di moda (fresco di rebranding dal precedente G. Label). Ma, ancora una volta, è il comparto beauty a catturare lo sguardo. Gwyneth Paltrow compie 50 anni da beauty guru X Gwyneth Paltrow in biondo primaverile. Giacca doppiopetto marinara, gonna midi a pieghe, sabot open toe con il tacco. L’ outfit monocromatico blu scuro della star classe 1972 appare concepito apposta per esaltare l’hairstyle. La chioma in biondo chiarissimo, esibita con orgoglio sul tappeto rosso più importante del mondo solo sette giorni fa, vibra più che mai. 🔗 Leggi su Iodonna.it

© Iodonna.it - Una settimana dopo gli Oscar, esibisce un biondo burro freddo e impeccabile

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