Vogalonga tutto esaurito | residenti ' esclusi' dai turisti

La Vogalonga, la storica manifestazione di canottaggio che si svolge a Venezia, ha registrato il tutto esaurito per quest’anno, con un massimo di duemila imbarcazioni ammessi. L’evento, che quest’anno celebra il suo cinquantesimo anniversario, ha coinvolto numerosi partecipanti, mentre alcuni residenti si sono lamentati di essere stati esclusi a causa dell’afflusso di turisti e appassionati. La manifestazione ha visto quindi il limite raggiunto, lasciando alcuni cittadini fuori.

VENEZIA - L’overtourism spegne gli entusiasmi sulla Vogalonga dei record. L’edizione numero cinquanta della manifestazione sportiva ha raggiunto il limite delle duemila imbarcazioni partecipanti in meno di dieci giorni dall’apertura delle iscrizioni (avvenuta il 10 aprile scorso). Il 24 maggio Venezia ospiterà persone provenienti da tutto il mondo che si cimenteranno in una vogata di circa 32 chilometri attraversando il Canal Grande, rio di Cannaregio, le isole di Murano, Mazzorbo, Burano, Sant’Erasmo, Vignole, Certosa, per tornare a San Marco. Un percorso alla scoperta di scorci e bellezze che si possono osservare così da una prospettiva diversa, unendo sport e divertimento.🔗 Leggi su Ilgazzettino.it © Ilgazzettino.it - Vogalonga, tutto esaurito: residenti 'esclusi' dai turisti Notizie correlate Riviera da tutto esaurito tra Viareggio e la Versilia, Passeggiata e spiaggia invase dai turisti. E c’è chi ha fatto il bagnoViareggio (Lucca), 7 aprile 2026 – I più audaci hanno pure fatto il bagno sfidando le temperature ancora rigide del mare, ma in tanti non hanno... A Pasqua boom di prenotazioni dei turisti stranieri: "Picchi vicini al tutto esaurito nei giorni festivi"Palermo si conferma una tra le principali destinazioni turistiche del Mediterraneo anche a Pasqua, dove si registra un andamento positivo delle...