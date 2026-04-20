Vittoria di cuore Fere concentrate sul campo Mister Fazio | Successo della squadra

Le Fere si sono imposte con una vittoria importante, dimostrando attenzione e determinazione durante la partita. La squadra, nonostante le difficoltà legate all’incertezza sulla loro presenza in campionato, ha mostrato compattezza sul campo. Il mister ha commentato il risultato come un successo della squadra e ha sottolineato l’obiettivo di avvicinarsi alla sesta posizione, o almeno di consolidare il settimo posto.

Le Fere, anche sull’onda dello scampato rischio-cancellazione, sono vive e coltivano la possibilità di agganciare il 6° posto, o almeno (aspetto non trascurabile) di mantenere il 7°. Lo si deduce dalla meritata vittoria contro il Bra, seppure grazie a un’invenzione di Leonardi in extremis. Mister Fazio, alla prima vittoria da tecnico nei professionisti, ha sottolineato il carattere del gruppo dopo giorni e situazioni terribili: "I ragazzi hanno disputato una grandissima gara e non era facile contro un team a cui servivano punti. Sono strafelice perché hanno interpretato la sfida nel migliore dei modi. E’ una vittoria della squadra. Pettinari ha fatto benissimo e il suo gol è arrivato dopo una grande combinazione.🔗 Leggi su Lanazione.it

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