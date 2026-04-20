Vigilia di Inter-Como parla Ludi | Proviamo a vivere finoo in fondo questo traguardo storico

Vigilia di Inter-Como, con Carlalberto Ludi che annuncia l’obiettivo di affrontare questa semifinale di ritorno di Coppa Italia Frecciarossa, in programma domani sera al Giuseppe Meazza. Il Direttore Sportivo del Como 1907 ha commentato la sfida dopo il pareggio a reti inviolate ottenuto nella partita di andata giocata in casa. La squadra si prepara a vivere questa partita con entusiasmo e determinazione.

Carlalberto Ludi, Direttore Sportivo del Como 1907, ha presentato così la semifinale di ritorno di Coppa Italia Frecciarossa, in programma domani sera al Giuseppe Meazza contro l’Inter, dopo il pari casalingo a reti inviolate. Terza sfida con l'Inter, in campionato netta affermazione della.🔗 Leggi su Quicomo.it

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