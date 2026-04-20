VIDEO | Rigenerazione Zen in arrivo 21 opere strategiche e il tram | Non si dirà più scendo a Palermo

Il Comune di Palermo sta portando avanti un progetto di riqualificazione nel quartiere San Filippo Neri, noto anche come Zen, attraverso l’installazione di 21 opere strategiche. Tra le iniziative previste ci sono interventi dedicati alla mobilità, tra cui il tram, che sostituirà l’espressione “scendo a Palermo” con altre modalità di trasporto. Il piano mira a migliorare lo spazio pubblico e a favorire la partecipazione della comunità locale.

L’amministrazione comunale di Palermo prosegue il proprio impegno per la rigenerazione del quartiere San Filippo Neri (Zen) con l’obiettivo di restituire qualità urbana, coesione sociale e nuove opportunità di crescita alla comunità residente. Oggi pomeriggio, presso la parrocchia del quartiere.🔗 Leggi su Palermotoday.it

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