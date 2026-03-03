Al via ‘Il gusto del lavoro’ in cucina | il progetto di crescita dedicato ai ragazzi con disabilità

È iniziato il progetto ‘Il gusto del lavoro’, un’iniziativa rivolta ai giovani con disabilità che si svolge in cucina. Durante i laboratori, i partecipanti esplorano sapori e tecniche culinarie, con l’obiettivo di favorire la loro autonomia e sviluppare nuove competenze. L’intera esperienza si concentra sulla crescita personale attraverso attività pratiche in un ambiente di cucina.

Laboratori, sapori e infinite possibilità. Ecco ‘Il gusto del lavoro’, un progetto innovativo dedicato ai ragazzi con disabilità, dove la cucina non è solo arte e creatività, ma anche strumento di crescita personale e autonomia. Inclusione lavorativa, aggregazione sociale, educazione, formazione, rigenerazione, contrasto alle disuguaglianze, ma anche il recupero della tradizione locale sono le principali finalità del progetto. Tra fornelli, ricette e sorrisi, i partecipanti scoprono il valore del lavoro, la gioia della collaborazione e il piacere di trasformare ingredienti semplici in esperienze straordinarie. Per la realizzazione... 🔗 Leggi su Ferraratoday.it

Al via "Culture 4 All", il progetto di inclusione sociale e lavorativa per i ragazzi con disabilitàNella giornata del 19 gennaio 2026 ha preso piede ufficialmente l'iniziativa dedicata ai giovani con disabilità e sostenuto dalla Fondazione Roma Con...

POLITICHE SOCIOSANITARIE, AL VIA IL GUSTO DEL LAVORO IN CUCINA, NUOVO PROGETTO DI CRESCITA PERSONALE E AUTONOMIA DEDICATO AI RAGAZZI CON DISABILITÀCOLETTI: ATTIVITÀ DI GRANDE VALENZA SOCIALE PER L'INTERA COMUNITÀ. CONTRIBUTO DI 10 MILA EURO DAL COMUNE. IL PROGETTO INTENDE COINVOLGERE 300 GIOVANI, 100 ANZIANI E 100 FAMIGLIE, CON 50 VOLONTARI ... cronacacomune.it

