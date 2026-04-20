La vicenda riguardante Gennaro Santamaria, dirigente dei settori al personale e ai servizi sociali del comune di Benevento e capo di gabinetto del sindaco, ha suscitato sconcerto tra i cittadini. La notizia ha generato attesa di chiarimenti e discussioni pubbliche. Attualmente, non sono state rese note dichiarazioni ufficiali sulle circostanze che coinvolgono la figura pubblica. La situazione rimane al centro dell’attenzione locale.

Tempo di lettura: < 1 minuto “La recente vicenda di Gennaro Santamaria, importante dirigente dei settori al personale e ai servizi sociali del comune di Benevento, nonché capo di gabinetto del Sindaco, induce ad alcune riflessioni. La scelta della persona a cui affidare delicati incarichi fiduciari, insieme al controllo del suo operato, non sono esenti da responsabilità politiche. Si potrebbero definire, con termini tecnici per semplicità presi in prestito da altri contesti, culpa in eligendo e culpa in vigilando: negligenza nella scelta di un collaboratore inadeguato e omesso controllo sul suo operato. Ne sono conseguiti palesi danni a interi settori comunali, con conseguente perdita di credibilità nella loro trasparenza e onorabilità.🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Vicenda Santamaria, Civico 22: “Lo sconcerto in città testimonia l’attesa di chiarimenti”

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