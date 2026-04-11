Parco De Mita Civico 22 | Quando la sicurezza privata calpesta lo Stato di Diritto
Un comunicato di Civico 22 mette in discussione il ruolo delle forze di sicurezza private nel Parco De Mita, sostenendo che le loro azioni violano i principi fondamentali dello Stato di diritto. La nota critica evidenzia come alcune attività svolte da queste forze siano considerate arbitrarie e prive di un adeguato controllo legale. La questione è stata sollevata in relazione a recenti interventi all’interno dell’area pubblica.
Tempo di lettura: 3 minuti Riceviamo e pubblichiamo la nota stampa a firma di Civico 22 sulla questione Parco De Mita. Quella che doveva essere una tranquilla giornata al Parco De Mita si è trasformata, per molti cittadini, in un’esperienza umiliante. Tra perquisizioni arbitrarie e divieti ingiustificati, l’episodio accende i riflettori sul sottile confine tra sicurezza sussidiaria e abuso di potere, ponendo seri interrogativi sulla gestione degli spazi pubblici nella nostra città. Il fatto: tra perquisizioni e maniere forti Numerose segnalazioni descrivono scene di tensione all’ingresso dell’area verde. Addetti alla vigilanza privata e “buttafuori” avrebbero sottoposto i cittadini a vere e proprie perquisizioni personali e dei bagagli. 🔗 Leggi su Anteprima24.it
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