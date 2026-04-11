Un comunicato di Civico 22 mette in discussione il ruolo delle forze di sicurezza private nel Parco De Mita, sostenendo che le loro azioni violano i principi fondamentali dello Stato di diritto. La nota critica evidenzia come alcune attività svolte da queste forze siano considerate arbitrarie e prive di un adeguato controllo legale. La questione è stata sollevata in relazione a recenti interventi all’interno dell’area pubblica.

Tempo di lettura: 3 minuti Riceviamo e pubblichiamo la nota stampa a firma di Civico 22 sulla questione Parco De Mita. Quella che doveva essere una tranquilla giornata al Parco De Mita si è trasformata, per molti cittadini, in un’esperienza umiliante. Tra perquisizioni arbitrarie e divieti ingiustificati, l’episodio accende i riflettori sul sottile confine tra sicurezza sussidiaria e abuso di potere, ponendo seri interrogativi sulla gestione degli spazi pubblici nella nostra città. Il fatto: tra perquisizioni e maniere forti Numerose segnalazioni descrivono scene di tensione all’ingresso dell’area verde. Addetti alla vigilanza privata e “buttafuori” avrebbero sottoposto i cittadini a vere e proprie perquisizioni personali e dei bagagli. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Parco De Mita, Civico 22: “Quando la sicurezza privata calpesta lo Stato di Diritto”

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