Alle ore 20:25 del 4 marzo 2026, la regione Lazio ha diffuso aggiornamenti sulla viabilità a Roma tramite Astral Infomobilità. La redazione comunica le ultime notizie relative alle condizioni del traffico e agli eventuali interventi in corso sulla rete stradale della capitale. Il servizio mira a fornire informazioni tempestive per i cittadini che si spostano in città.

Astral infomobilità un saluto e Ben ritrovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio Partiamo dalla capitale per traffico sul tratto Urbano della A24 System fila tra fiorentini e il bivio per la tangenziale est verso il centro ci spostiamo sul Raccordo Anulare in carreggiata interna per un incidente si sta in coda dalla Ardeatina la puntina in carreggiata esterna per traffico si rallenta tra la Roma Fiumicino El Ostiense è più avanti si rallenta dalla Pontina all'appia del quadrante Sud sulla via Pontina verso Latina si sta in coda da via dell'Acqua Acetosa Ostiense a Spinaceto verso Ostia si sta in coda sulla. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

© Romadailynews.it - Viabilità Roma Regione Lazio del del 04-03-2026 ore 20:25

Viabilità Roma Regione Lazio del del 04-03-2026 ore 15:25Giochi Paralimpici Invernali di Milano Cortina 2026: venerdì 6 marzo su Rai2 “Niente di speciale”, documentario su Nicole Orlando Sayf: Milano é sold...

Viabilità Roma Regione Lazio del del 04-03-2026 ore 12:25Astral infomobilità una saluto e ben trovati dalla redazione di Astral infomobilità una servizio della regione Lazio la situazione del traffico sul...

Aggiornamenti e notizie su Viabilità Roma Regione.

Temi più discussi: Viabilità Roma Regione Lazio del del 02-03-2026 ore 07 | 25; Viabilità Roma Regione Lazio del del 03-03-2026 ore 07 | 25; Viabilità Roma Regione Lazio del del 23-02-2026 ore 20 | 25; Viabilità Roma Regione Lazio del del 03-03-2026 ore 10 | 25.

Viabilità Roma Regione Lazio del del 04-03-2026 ore 19:10Astral infomobilità un saluto e Ben ritrovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio Partiamo dalla capitale sul tratto ... romadailynews.it

Regioni: assessora Lazio Rinaldi designata presidente di ItacaL'architetto Manuela Rinaldi, assessore ai Lavori pubblici, Politiche di Ricostruzione, Viabilità, Infrastrutture della Regione Lazio, ... agenzianova.com

Bareggio, Rotatoria via Roma: lavori in corso Entrano nel vivo i lavori per la nuova rotatoria tra via Roma e la ex statale 11, un intervento realizzato per migliorare viabilità e sicurezza grazie al contributo di Regione Lombardia di 900.000€ anche a seguito di facebook