Viabilità Roma Regione Lazio del del 20-04-2026 ore 19 | 40

Alle ore 19:40 del 20 aprile 2026, Astral Infomobilità ha comunicato aggiornamenti sulla viabilità a Roma e nella regione Lazio. La redazione ha diffuso le ultime informazioni sulle condizioni del traffico e eventuali disagi in corso, fornendo dettagli utili per gli automobilisti della zona. La situazione viene monitorata costantemente e le autorità competenti stanno gestendo eventuali interventi per migliorare la circolazione.

Astral infomobilità un saluto e Ben ritrovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio riaperta via Braccianese anche in direzione del raccordo anulare ricordiamo in precedenza era stata chiusa per un incidente tra via della Storta via Cassia la viabilità Dunque è stata completamente ripristinata ci spostiamo sul raccordo anulare per un tamponamento nel quale sono rimaste coinvolte diverse vetture in interno si sono formate code tra le uscite Boccea e Casal del Marmo era stata una cosa è qui per traffico tra Roma Fiumicino e Pontina poi si rallenta dalla Laurentina alla diramazione Roma sud e possiamo sull'altra...🔗 Leggi su Romadailynews.it © Romadailynews.it - Viabilità Roma Regione Lazio del del 20-04-2026 ore 19:40 Notizie correlate Viabilità Roma Regione Lazio del del 04-04-2026 ore 19:40Astral infomobilità ben trovati all'ascolto con Astral infomobilità un servizio della regione Lazio traffico regolare sul grande raccordo anulare... Viabilità Roma Regione Lazio del del 04-02-2026 ore 19:40Roma Film Music Festival al via dal 16 marzo: da Piero Umiliani all’esclusiva di Star Wars, tornano i grandi protagonisti delle colonne sonore video... Aggiornamenti e contenuti dedicati Argomenti più discussi: Viabilità Roma Regione Lazio del del 19-04-2026 ore 19 | 25; Viabilità Roma Regione Lazio del del 10-04-2026 ore 09 | 10; Viabilità Roma Regione Lazio del del 18-04-2026 ore 19 | 40; Viabilità Roma Regione Lazio del del 18-04-2026 ore 18 | 40. Viabilità Roma Regione Lazio del del 20-04-2026 ore 18:10Astral infomobilità un saluto e Ben ritrovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio resta chiusa via Braccianese per un ... romadailynews.it Regione – A1, chiuso per una notte il tratto Ceprano- #Frosinone verso Roma | tg24.info | Iscriviti al nostro canale facebook https://bit.ly/tg24-fb e al canale whatsapp: https://bit.ly/tg24-wa | #a1 #viabilità facebook