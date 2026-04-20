Viabilità Roma Regione Lazio del del 20-04-2026 ore 19 | 10

Alle ore 19:10 del 20 aprile 2026, la viabilità nella zona di Roma e del Lazio viene aggiornata da Astral Infomobilità. La redazione fornisce un servizio di informazione sulla mobilità locale, senza dettagli specifici sulle condizioni attuali delle strade o eventuali incidenti. La comunicazione si rivolge agli utenti delle reti di trasporto per fornire indicazioni sulla situazione del traffico in tempo reale.

Astral infomobilità un saluto e Ben ritrovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio riaperta via Braccianese anche in direzione del raccordo anulare ricordiamo in precedenza era stata chiusa per un incidente tra via della Storta via Cassia la viabilità Dunque è stata completamente ripristinata ci spostiamo sul raccordo anulare per un tamponamento nel quale sono rimaste coinvolte diverse vetture in interno si sono formate code tra le uscite Boccea e Casal del Marmo era stata una cosa è qui per traffico tra Roma Fiumicino e Pontina poi si rallenta dalla Laurentina alla diramazione Roma sud e possiamo sull'altra...🔗 Leggi su Romadailynews.it

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