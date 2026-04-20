Viabilità Roma Regione Lazio del del 20-04-2026 ore 18 | 40

Alle 18:40 del 20 aprile 2026, la rete di viabilità nella regione Lazio presenta alcune criticità segnalate da Astral Infomobilità. La redazione ha diffuso aggiornamenti sulla situazione del traffico e sulle condizioni delle strade, offrendo informazioni utili per gli automobilisti che si trovano in zona. La comunicazione si rivolge a chi sta pianificando spostamenti nella capitale e dintorni, con dettagli sulle eventuali deviazioni e rallentamenti in atto.

Astral infomobilità un saluto e Ben ritrovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio resta chiusa via Braccianese per un incidente tra via della Storta e l'intersezione con la Cassia nei due sensi di marcia Sono in corso le operazioni di ripristino della strada attenzione alle direzioni sul posto forti ripercussioni sulla Cassia cosa partire da via dei Due Ponti a La Storta direzione Viterbo ci spostiamo sulla Flaminia risolto l'incidente avvenuto in precedenza tra via tu sei prima porta in direzione Civita Castellana circolazione ora regolare la situazione del traffico sul Raccordo Anulare interna con dei.🔗 Leggi su Romadailynews.it © Romadailynews.it - Viabilità Roma Regione Lazio del del 20-04-2026 ore 18:40 Notizie correlate Viabilità Roma Regione Lazio del del 04-04-2026 ore 18:40Astral infomobilità Bentrovati l'ascolto con Astral infomobilità un servizio della regione Lazio traffico regolare sul grande raccordo anulare sulle... Viabilità Roma Regione Lazio del del 18-04-2026 ore 18:40Astral infomobilità ben trovati all'ascolto con Astral infomobilità un servizio della regione Lazio per correndo al Grande Raccordo Anulare... Altri aggiornamenti Argomenti più discussi: Viabilità Roma Regione Lazio del del 19-04-2026 ore 19 | 25; Viabilità Roma Regione Lazio del del 14-04-2026 ore 19 | 10; Viabilità Roma Regione Lazio del del 19-04-2026 ore 08 | 25; Viabilità Roma Regione Lazio del del 17-04-2026 ore 17 | 25. Viabilità Roma Regione Lazio del del 20-04-2026 ore 18:40Astral infomobilità un saluto e Ben ritrovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio resta chiusa via Braccianese per un incidente tra via della Storta e l'intersezione ... romadailynews.it Regione – A1, chiuso per una notte il tratto Ceprano- #Frosinone verso Roma | tg24.info | Iscriviti al nostro canale facebook https://bit.ly/tg24-fb e al canale whatsapp: https://bit.ly/tg24-wa | #a1 #viabilità facebook