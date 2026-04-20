Viabilità Roma Regione Lazio del del 20-04-2026 ore 18 | 10

Alle 18:10 del 20 aprile 2026, Astral infomobilità ha diffuso un aggiornamento sulla viabilità nella zona di Roma e del Lazio. La comunicazione è stata trasmessa dalla redazione di Astral infomobilità, che ha fornito un servizio di aggiornamento sulle condizioni del traffico e eventuali disservizi presenti nella regione in quel momento.

Astral infomobilità un saluto e Ben ritrovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio resta chiusa via Braccianese per un incidente tra via della Storta e l'intersezione con la Cassia nei due sensi di marcia Sono in corso le operazioni di ripristino della strada attenzione alle direzioni sul posto forti ripercussioni sulla Cassia cosa partire da via dei Due Ponti a La Storta direzione Viterbo ci spostiamo sulla Flaminia risolto l'incidente avvenuto in precedenza tra via tu sei prima porta in direzione Civita Castellana circolazione ora regolare la situazione del traffico sul Raccordo Anulare interna con dei.🔗 Leggi su Romadailynews.it © Romadailynews.it - Viabilità Roma Regione Lazio del del 20-04-2026 ore 18:10 Notizie correlate Viabilità Roma Regione Lazio del del 04-04-2026 ore 18:10Astral infomobilità ben trovati all'ascolto con Astral infomobilità un servizio della regione Lazio percorrendo la statale Cassia bis per incidente... Viabilità Roma Regione Lazio del del 18-04-2026 ore 18:10Astral infomobilità ben trovati all'ascolto con Astral infomobilità un servizio della regione Lazio per correndo al Grande Raccordo Anulare code a... Approfondimenti e contenuti Argomenti più discussi: Viabilità Roma Regione Lazio del del 14-04-2026 ore 19 | 10; Viabilità Roma Regione Lazio del del 15-04-2026 ore 17 | 25; Viabilità Roma Regione Lazio del del 17-04-2026 ore 19 | 10; Viabilità Roma Regione Lazio del del 17-04-2026 ore 07 | 25. Viabilità Roma Regione Lazio del del 20-04-2026 ore 15:25Astral infomobilità trovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio o partiamo dal raccordo anulare un incidente e la causa ... romadailynews.it Regione – A1, chiuso per una notte il tratto Ceprano- #Frosinone verso Roma | tg24.info | Iscriviti al nostro canale facebook https://bit.ly/tg24-fb e al canale whatsapp: https://bit.ly/tg24-wa | #a1 #viabilità facebook