Viabilità Roma Regione Lazio del del 20-04-2026 ore 16 | 25

Ben ritrovati dalla redazione di Astral infomobilità. In questa giornata del 20 aprile 2026, alle ore 16:25, vengono riportate le ultime informazioni sulla viabilità nella zona di Roma e del Lazio. La redazione fornisce aggiornamenti sulla situazione del traffico e sulle eventuali criticità che interessano le principali arterie stradali della regione. I dettagli specifici riguardano interventi, deviazioni e condizioni di circolazione in tempo reale.

Astral infomobilità saluto e Ben ritrovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio sul Raccordo Anulare in via di risoluzione Vinci interna con smaltimento tra le uscite Nomentana e La Rustica in esterna code a tratti tra Roma Fiumicino e diramazione Roma Sud qui per traffico intenso Ci spostiamo sulla Flaminia per l'incidente avvenuto in precedenza si sono formate lunghe code a partire da via Tuscia fino a Prima Porta in direzione Civita Castellana andiamo ora sulla Braccianese Claudia per un altro incidente nella strada è chiusa temporaneamente tra via della Storta e l'intersezione con la Cassia nei due sensi...🔗 Leggi su Romadailynews.it © Romadailynews.it - Viabilità Roma Regione Lazio del del 20-04-2026 ore 16:25 Notizie correlate Viabilità Roma Regione Lazio del del 16-04-2026 ore 20:25Astral infomobilità dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio riapertura Si segnala la riapertura della via Aurelia... Viabilità Roma Regione Lazio del del 04-04-2026 ore 16:25Astral infomobilità ben trovati all'ascolto con Astral infomobilità un servizio della regione Lazio percorrendo la strada statale Pontina code per... Aggiornamenti e dibattiti Argomenti più discussi: Viabilità Roma Regione Lazio del del 19-04-2026 ore 19 | 25; Viabilità Roma Regione Lazio del del 14-04-2026 ore 19 | 10; Viabilità Roma Regione Lazio del del 19-04-2026 ore 08 | 25; Viabilità Roma Regione Lazio del del 17-04-2026 ore 17 | 25. Viabilità Roma Regione Lazio del del 20-04-2026 ore 15:25Astral infomobilità trovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio o partiamo dal raccordo anulare un incidente e la causa interna tra le uscite bufalo te La Rustica ... romadailynews.it Regione – A1, chiuso per una notte il tratto Ceprano- #Frosinone verso Roma | tg24.info | Iscriviti al nostro canale facebook https://bit.ly/tg24-fb e al canale whatsapp: https://bit.ly/tg24-wa | #a1 #viabilità - facebook.com facebook