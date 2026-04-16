Viabilità Roma Regione Lazio del del 16-04-2026 ore 20 | 25

Alle 20:25 del 16 aprile 2026, il servizio di Astral Infomobilità ha diffuso aggiornamenti sulla viabilità nella zona di Roma e del Lazio. La comunicazione, gestita dalla regione, fornisce informazioni sullo stato del traffico e eventuali disservizi in quella fascia oraria. La piattaforma si occupa di monitorare e condividere dati relativi alla mobilità locale, offrendo supporto ai cittadini e alle autorità competenti.

Astral infomobilità dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio riapertura Si segnala la riapertura della via Aurelia precedente è chiusa a causa di un incidente tra Ladispoli e Marina di San Nicola ci spostiamo sul raccordo anulare con esterna tra Laurentina e la diramazione Roma Sud in terra invece la circolazione si presenta regolare il tratto Urbano della A24 in coda a Fiorentini a Tor Cervara in direzione del raccordo anulare fuori dalla capitale incidente sulla via Flaminia nei pressi di Morlupo In quest'ultima direzione per i cantieri invece vi ricordiamo che stanotte per lavori di abbattimento alberature.🔗 Leggi su Romadailynews.it © Romadailynews.it - Viabilità Roma Regione Lazio del del 16-04-2026 ore 20:25 Notizie correlate Viabilità Roma Regione Lazio del del 04-04-2026 ore 16:25Astral infomobilità ben trovati all'ascolto con Astral infomobilità un servizio della regione Lazio percorrendo la strada statale Pontina code per... Viabilità Roma Regione Lazio del del 04-04-2026 ore 20:25Astral infomobilità ben trovati all'ascolto con Astral infomobilità un servizio della regione Lazio traffico regolare sul grande raccordo anulare... Contenuti di approfondimento Temi più discussi: Viabilità Roma Regione Lazio del del 06-04-2026 ore 10 | 25; Viabilità Roma Regione Lazio del del 08-04-2026 ore 09 | 10; Viabilità Roma Regione Lazio del del 14-04-2026 ore 19 | 10; Viabilità Roma Regione Lazio del del 12-04-2026 ore 10 | 25. Viabilità Roma Regione Lazio del del 16-04-2026 ore 19:40Astral infomobilità saluto dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio in apertura segnaliamo una chiusura dell' Aurelia a ... romadailynews.it Roma, grandine all’Eur: il maltempo peggiora il caos viabilità dovuto ai cantieri per le ciclabiliRoma sud, stamattina giovedì 26 marzo una fortissima grandinata ha mandato in crisi la viabilità di un quadrante già fragile. All’Eur il traffico è andato in tilt non solo per il maltempo, ma anche pe ... msn.com Frane diffuse, viabilità compromessa e rischio idrogeologico: la Regione chiede interventi urgenti e una strategia a lungo termine. L’8 aprile incontro a Roma con il ministro Salvini facebook "#Roma #viabilità #Atac Alla Garbatella dalle 9,30 alle 13,30 manifestazione in piazza Oderico da Pordenone, sotto alla sede" - Results on X | Live Posts & Updates x.com