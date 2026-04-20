Viabilità Roma Regione Lazio del del 20-04-2026 ore 15 | 25

Da romadailynews.it 20 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Alle ore 15:25 del 20 aprile 2026, la piattaforma Astral Infomobilità ha pubblicato un aggiornamento sulla viabilità nella zona di Roma e del Lazio. L'informazione riguarda le condizioni del traffico e eventuali disagi che coinvolgono le principali arterie della regione. La redazione ha condiviso i dati raccolti direttamente dal servizio regionale, senza ulteriori analisi o commenti.

Astral infomobilità trovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio o partiamo dal raccordo anulare un incidente e la causa interna tra le uscite bufalo te La Rustica con ripercussioni di traffico sul tratto Urbano della A24 code a partire da Togliatti le siamo sul raccordo ma ci spostiamo sulla carreggiata esterna e rallentamenti Sì all'altezza della Roma Fiumicino poi dalla Laurentina la Tuscolana in questo caso per traffico intenso Ci spostiamo sulla Flaminia code per un altro incidente da raccordo anulare a Prima Porta in direzione Civita Castellana andiamo ora sul abbraccio Claudia altro incidente lunghe...🔗 Leggi su Romadailynews.it

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