Viabilità Roma Regione Lazio del del 20-04-2026 ore 15 | 25

Alle ore 15:25 del 20 aprile 2026, la piattaforma Astral Infomobilità ha pubblicato un aggiornamento sulla viabilità nella zona di Roma e del Lazio. L'informazione riguarda le condizioni del traffico e eventuali disagi che coinvolgono le principali arterie della regione. La redazione ha condiviso i dati raccolti direttamente dal servizio regionale, senza ulteriori analisi o commenti.

Astral infomobilità trovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio o partiamo dal raccordo anulare un incidente e la causa interna tra le uscite bufalo te La Rustica con ripercussioni di traffico sul tratto Urbano della A24 code a partire da Togliatti le siamo sul raccordo ma ci spostiamo sulla carreggiata esterna e rallentamenti Sì all'altezza della Roma Fiumicino poi dalla Laurentina la Tuscolana in questo caso per traffico intenso Ci spostiamo sulla Flaminia code per un altro incidente da raccordo anulare a Prima Porta in direzione Civita Castellana andiamo ora sul abbraccio Claudia altro incidente lunghe...🔗 Leggi su Romadailynews.it © Romadailynews.it - Viabilità Roma Regione Lazio del del 20-04-2026 ore 15:25 Notizie correlate Viabilità Roma Regione Lazio del del 15-04-2026 ore 20:25Astral infomobilità un saluto e Ben ritrovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio abbiamo sul Raccordo Anulare in... Viabilità Roma Regione Lazio del del 04-04-2026 ore 20:25Astral infomobilità ben trovati all'ascolto con Astral infomobilità un servizio della regione Lazio traffico regolare sul grande raccordo anulare... Tutti gli aggiornamenti Argomenti più discussi: Viabilità Roma Regione Lazio del del 19-04-2026 ore 19 | 25; Viabilità Roma Regione Lazio del del 19-04-2026 ore 08 | 25; Viabilità Roma Regione Lazio del del 10-04-2026 ore 19 | 40; Viabilità Roma Regione Lazio del del 17-04-2026 ore 17 | 25. Viabilità Roma Regione Lazio del del 19-04-2026 ore 19:25Astral infomobilità ben trovati all'ascolto con Astral infomobilità un servizio della regione Lazio per correndo al Grande Raccordo Anulare coda ... romadailynews.it Regione – A1, chiuso per una notte il tratto Ceprano- #Frosinone verso Roma | tg24.info | Iscriviti al nostro canale facebook https://bit.ly/tg24-fb e al canale whatsapp: https://bit.ly/tg24-wa | #a1 #viabilità - facebook.com facebook