Viabilità Roma Regione Lazio del del 15-04-2026 ore 20 | 25

Alle ore 20:25 del 15 aprile 2026, sulla rete stradale di Roma e del Lazio, sono stati segnalati alcuni disagi e interventi di manutenzione. La redazione di Astral infomobilità ha diffuso aggiornamenti riguardanti la situazione del traffico e eventuali limitazioni in corso. Le informazioni vengono fornite periodicamente per aggiornare gli automobilisti sulle condizioni della viabilità nella zona.

Astral infomobilità un saluto e Ben ritrovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio abbiamo sul Raccordo Anulare in carreggiata esterna per traffico tra le uscite Pontina e Appia ci spostiamo nel comune di Cisterna di Latina sulla variante Appia risolto l'incidente avvenuto in precedenza riaperto il tratto tra via Roma e la Statale Appia In entrambe le direzioni rimaniamo in provincia di Latina nel territorio di Aprilia per cantieri attivi istituita temporanea chiusura tratti secondo necessità di cantiere della strada regionale Nettunense tra il km 23 e 500 il km 27800 siamo tra Aprilia e Campo di Carne a.🔗 Leggi su Romadailynews.it © Romadailynews.it - Viabilità Roma Regione Lazio del del 15-04-2026 ore 20:25 Notizie correlate Viabilità Roma Regione Lazio del del 04-04-2026 ore 20:25Astral infomobilità ben trovati all'ascolto con Astral infomobilità un servizio della regione Lazio traffico regolare sul grande raccordo anulare... Viabilità Roma Regione Lazio del del 04-04-2026 ore 15:25Astral infomobilità ben trovati all'ascolto con Astral infomobilità un servizio della regione Lazio traffico regolare sul grande raccordo anulare e... Panoramica sull’argomento Temi più discussi: Viabilità Roma Regione Lazio del del 06-04-2026 ore 10 | 25; Viabilità Roma Regione Lazio del del 06-04-2026 ore 07 | 25; Viabilità Roma Regione Lazio del del 08-04-2026 ore 09 | 10; Viabilità Roma Regione Lazio del del 14-04-2026 ore 19 | 10. Viabilità Roma Regione Lazio del del 15-04-2026 ore 18:10Astral infomobilità un saluto e Ben ritrovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio apriamo sul Raccordo Anulare in ... romadailynews.it Roma, grandine all’Eur: il maltempo peggiora il caos viabilità dovuto ai cantieri per le ciclabiliRoma sud, stamattina giovedì 26 marzo una fortissima grandinata ha mandato in crisi la viabilità di un quadrante già fragile. All’Eur il traffico è andato in tilt non solo per il maltempo, ma anche pe ... msn.com La situazione del traffico e della viabilità sulle strade dell'Emilia-Romagna alle 7:50 di oggi (mercoledì 15 aprile) nel collegamento in diretta di Antonietta Di Vizia di Rai Mobilità a Buongiorno Regione facebook "#Roma #viabilità #Atac Alla Garbatella dalle 9,30 alle 13,30 manifestazione in piazza Oderico da Pordenone, sotto alla sede" - Results on X | Live Posts & Updates x.com