Viabilità Roma Regione Lazio del del 20-04-2026 ore 13 | 25

Alle ore 13:25 del 20 aprile 2026, il servizio di informazione sulla viabilità fornito da Astral segnala condizioni di traffico in tempo reale nella zona di Roma e del Lazio. L'azienda ha diffuso aggiornamenti riguardanti le principali arterie stradali e le eventuali criticità presenti al momento, con l’obiettivo di informare gli automobilisti sulle situazioni di circolazione attuali.

Astral infomobilità nuovamente Bentrovati con informazioni con il traffico in tempo reale di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio situazione normalizzata Sulle carreggiate del grande raccordo anulare al momento ci sono solo dei rallentamenti all'altezza della galleria Appia in carreggiata interna altri disagi Ma qui per lavori sulla Monti Lepini siamo in provincia di Frosinone Ci sono code nelle due direzioni a causa del senso unico alternato tra gli svincoli di Prossedi Giuliano di Roma sempre a causa di lavori sulla via Flaminia nel tratto extraurbano ci sono lunghi allenamenti a causa dei Cantieri attivi superato....🔗 Leggi su Romadailynews.it © Romadailynews.it - Viabilità Roma Regione Lazio del del 20-04-2026 ore 13:25 Notizie correlate Viabilità Roma Regione Lazio del del 13-04-2026 ore 20:25Roma: controlli a Pigneto, Malatesta e Torpignattara, 7 persone denunciate e multe per 12. Viabilità Roma Regione Lazio del del 04-04-2026 ore 13:25Astral infomobilità un saluto e Ben ritrovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio in apertura del raccordo di... Panoramica sull’argomento Argomenti più discussi: Viabilità Roma Regione Lazio del del 10-04-2026 ore 19 | 40; Viabilità Roma Regione Lazio del del 10-04-2026 ore 09 | 10; Viabilità Roma Regione Lazio del del 19-04-2026 ore 19 | 25; Viabilità Roma Regione Lazio del del 19-04-2026 ore 08 | 25. Viabilità Roma Regione Lazio del del 19-04-2026 ore 19:25Astral infomobilità ben trovati all'ascolto con Astral infomobilità un servizio della regione Lazio per correndo al Grande Raccordo Anulare coda ... romadailynews.it Regione – A1, chiuso per una notte il tratto Ceprano- #Frosinone verso Roma | tg24.info | Iscriviti al nostro canale facebook https://bit.ly/tg24-fb e al canale whatsapp: https://bit.ly/tg24-wa | #a1 #viabilità - facebook.com facebook