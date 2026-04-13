Viabilità Roma Regione Lazio del del 13-04-2026 ore 20 | 25

Alle ore 20:25 del 13 aprile 2026, sono stati forniti aggiornamenti sulla viabilità in tempo reale nella zona di Roma e del Lazio tramite il servizio Astral Infomobilità. Questa piattaforma, gestita dall'ente regionale, fornisce dati aggiornati sulle condizioni delle strade e sui possibili disagi nel territorio. Le informazioni sono accessibili attraverso vari canali, offrendo ai cittadini indicazioni sulle situazioni attuali del traffico.

Roma: controlli a Pigneto, Malatesta e Torpignattara, 7 persone denunciate e multe per 12.000 euro Two Door Cinema Club: la band arriva live in Italia con due appuntamenti, 21 luglio a Gardone Riviera (BS) e 22 luglio a Roma Copyright © 2010 - 2026 [email protected] Direttore responsabile Arrigo d'Armiento [email protected] Registro degli Operatori di Comunicazione n. 22836 P.I.C.F. RM 09300461002 Editore Flashpress Srl Registrazione Tribunale di RM: numero n. 236 del 26 Maggio 2010 .🔗 Leggi su Romadailynews.it © Romadailynews.it - Viabilità Roma Regione Lazio del del 13-04-2026 ore 20:25 Viabilità Roma Regione Lazio del del 04-04-2026 ore 13:25Astral infomobilità un saluto e Ben ritrovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio in apertura del raccordo di... Viabilità Roma Regione Lazio del del 04-04-2026 ore 20:25Astral infomobilità ben trovati all'ascolto con Astral infomobilità un servizio della regione Lazio traffico regolare sul grande raccordo anulare... Argomenti più discussi: Viabilità Roma Regione Lazio del del 06-04-2026 ore 10 | 25; Viabilità Roma Regione Lazio del del 06-04-2026 ore 07 | 25; Viabilità Roma Regione Lazio del del 06-04-2026 ore 08 | 40; Viabilità Roma Regione Lazio del del 08-04-2026 ore 09 | 10. Frane diffuse, viabilità compromessa e rischio idrogeologico: la Regione chiede interventi urgenti e una strategia a lungo termine. L’8 aprile incontro a Roma con il ministro Salvini - facebook.com facebook "#Roma #viabilità #Atac Alla Garbatella dalle 9,30 alle 13,30 manifestazione in piazza Oderico da Pordenone, sotto alla sede" - Results on X | Live Posts & Updates x.com