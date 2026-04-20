Viabilità Roma Regione Lazio del del 20-04-2026 ore 11 | 25

Alle 11:25 di oggi, secondo gli aggiornamenti di Astral Infomobilità, è stato comunicato lo stato del traffico sulla rete stradale di Roma e del Lazio. La piattaforma fornisce dati aggiornati in tempo reale sulla viabilità, con indicazioni sulle condizioni delle principali vie e eventuali criticità presenti al momento. Questo tipo di informazioni aiuta gli automobilisti a pianificare i loro spostamenti e a conoscere eventuali disagi lungo il percorso.

Astral infomobilità nuovamente Bentrovati con informazione con il traffico in tempo reale di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio situazione normalizzata Sulle carreggiate del grande raccordo anulare al momento ci sono solo dei rallentamenti all'altezza della galleria Appia in carreggiata interna aggiornamento per i pendolari che stanno raggiungendo la dai a causa di un incidente ci sono lunghi incolonnamenti sulla via Pontina da Castel di Decima in direzione del raccordo altri disagi Ma qui per lavori sulla Monti Lepini siamo in provincia di Frosinone Ci sono code nelle due lezioni a causa del senso unico alternato tra gli.🔗 Leggi su Romadailynews.it © Romadailynews.it - Viabilità Roma Regione Lazio del del 20-04-2026 ore 11:25 Notizie correlate Viabilità Roma Regione Lazio del del 11-04-2026 ore 20:25Astral infomobilità un saluto e Ben ritrovati dalle reazioni di infomobilità un servizio della regione Lazio in apertura sul Raccordo Anulare in... Viabilità Roma Regione Lazio del del 04-04-2026 ore 11:25Astral infomobilità salute e Ben ritrovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio in apertura la A1 Roma Napoli primo... Panoramica sull’argomento Argomenti più discussi: Viabilità Roma Regione Lazio del del 19-04-2026 ore 19 | 25; Viabilità Roma Regione Lazio del del 10-04-2026 ore 09 | 10; Viabilità Roma Regione Lazio del del 14-04-2026 ore 19 | 10; Viabilità Roma Regione Lazio del del 19-04-2026 ore 08 | 25. Viabilità Roma Regione Lazio del del 19-04-2026 ore 19:25Astral infomobilità ben trovati all'ascolto con Astral infomobilità un servizio della regione Lazio per correndo al Grande Raccordo Anulare coda ... romadailynews.it Regione – A1, chiuso per una notte il tratto Ceprano- #Frosinone verso Roma | tg24.info | Iscriviti al nostro canale facebook https://bit.ly/tg24-fb e al canale whatsapp: https://bit.ly/tg24-wa | #a1 #viabilità - facebook.com facebook