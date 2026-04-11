Viabilità Roma Regione Lazio del del 11-04-2026 ore 20 | 25

Alle ore 20:25 di venerdì 11 aprile 2026, il servizio di infomobilità di Astral ha fornito aggiornamenti sulla viabilità nella zona di Roma e del Lazio. L'informazione riguarda le condizioni del traffico e eventuali disagi sulla rete stradale della regione, con dettagli diffusi tramite il canale ufficiale di comunicazione dedicato.

Astral infomobilità un saluto e Ben ritrovati dalle reazioni di infomobilità un servizio della regione Lazio in apertura sul Raccordo Anulare in carreggiata in segnaliamo un incidente che provoca code tra Aurelia e Montespaccato mi esterna code per traffico intenso tra la Roma Fiumicino la via del mare sulla Roma Fiumicino file tra Ponte Galeria Raccordo Anulare verso quest'ultimo ci siamo sulla via Aurelia code per incidente tra via di Malagrotta raccordo anulare In quest'ultima direzione andiamo sulla statale Pontina contratti tra Castel Romano e Castel di Decima verso Roma in chiusura segnaliamo un altro incidente questa volta sono i.🔗 Leggi su Romadailynews.it © Romadailynews.it - Viabilità Roma Regione Lazio del del 11-04-2026 ore 20:25 Viabilità Roma Regione Lazio del del 04-04-2026 ore 11:25Astral infomobilità salute e Ben ritrovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio in apertura la A1 Roma Napoli primo... Viabilità Roma Regione Lazio del del 04-04-2026 ore 20:25Astral infomobilità ben trovati all'ascolto con Astral infomobilità un servizio della regione Lazio traffico regolare sul grande raccordo anulare...