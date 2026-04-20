Viabilità Roma Regione Lazio del del 20-04-2026 ore 10 | 25

Alle ore 10:25 del 20 aprile 2026, il servizio di infomobilità di Astral ha segnalato lo stato del traffico nella zona di Roma e del Lazio. Le rilevazioni sono aggiornate in tempo reale e riguardano le principali arterie stradali della regione, con indicazioni sui flussi di veicoli e eventuali criticità lungo le vie di percorrenza. La comunicazione si rivolge agli automobilisti che si apprestano a muoversi nelle aree interessate.

Astral infomobilità nuovamente Bentrovati con informazione con il traffico in tempo reale di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio situazione normalizzata Sulle carreggiate del grande raccordo anulare al momento ci sono solo dei rallentamenti all'altezza della galleria Appia in carreggiata interna aggiornamento per i pendolari che stanno raggiungendo la dai a causa di un incidente ci sono lunghi incolonnamenti sulla via Pontina da Castel di Decima in direzione del raccordo altri disagi Ma qui per lavori sulla Monti Lepini siamo in provincia di Frosinone Ci sono code nelle due lezioni a causa del senso unico alternato tra gli.🔗 Leggi su Romadailynews.it © Romadailynews.it - Viabilità Roma Regione Lazio del del 20-04-2026 ore 10:25 Notizie correlate Viabilità Roma Regione Lazio del del 10-04-2026 ore 20:25Astral infomobilità un saluto e Ben ritrovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio in primo piano il raccordo... Viabilità Roma Regione Lazio del del 04-04-2026 ore 20:25Astral infomobilità ben trovati all'ascolto con Astral infomobilità un servizio della regione Lazio traffico regolare sul grande raccordo anulare... Contenuti di approfondimento Argomenti più discussi: Viabilità Roma Regione Lazio del del 19-04-2026 ore 19 | 25; Viabilità Roma Regione Lazio del del 14-04-2026 ore 19 | 10; Viabilità Roma Regione Lazio del del 19-04-2026 ore 08 | 25; Viabilità Roma Regione Lazio del del 17-04-2026 ore 17 | 25. Viabilità Roma Regione Lazio del del 19-04-2026 ore 19:25Astral infomobilità ben trovati all'ascolto con Astral infomobilità un servizio della regione Lazio per correndo al Grande Raccordo Anulare coda ... romadailynews.it Regione – A1, chiuso per una notte il tratto Ceprano- #Frosinone verso Roma | tg24.info | Iscriviti al nostro canale facebook https://bit.ly/tg24-fb e al canale whatsapp: https://bit.ly/tg24-wa | #a1 #viabilità - facebook.com facebook