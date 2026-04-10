Viabilità Roma Regione Lazio del del 10-04-2026 ore 20 | 25

Alle ore 20:25 del 10 aprile 2026, la rete di viabilità della città di Roma e della regione Lazio è stata aggiornata da Astral Infomobilità, che ha diffuso le ultime notizie su traffico e condizioni delle strade. La redazione ha fornito le informazioni in tempo reale, offrendo dettagli sulla situazione attuale della mobilità locale. La comunicazione si rivolge ai cittadini e agli utenti della strada, con l’obiettivo di aggiornare sulla viabilità in zona.

Astral infomobilità un saluto e Ben ritrovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio in primo piano il raccordo anulare in carreggiata interna rallentamenti per traffico intenso tra la p e l'ardeatina mentre in esterna Si procede a rilento Traduci the Appia diramazione Roma sud e poi sul tratto Urbano della Roma Teramo code tra Portonaccio e la tangenziale est in direzione centro per il resto la circolazione risulta scorrevole priva di particolari criticità su gran parte della rete viaria regionale da uno sguardo a trasporto ferroviario sulla linea fl6 Roma Cassino la circolazione è tornata regolare a seguito... 🔗 Leggi su Romadailynews.it © Romadailynews.it - Viabilità Roma Regione Lazio del del 10-04-2026 ore 20:25 Viabilità Roma Regione Lazio del del 04-04-2026 ore 20:25Astral infomobilità ben trovati all'ascolto con Astral infomobilità un servizio della regione Lazio traffico regolare sul grande raccordo anulare... Viabilità Roma Regione Lazio del del 04-04-2026 ore 10:25Astral infomobilità un saluto e Ben ritrovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio la circolazione si è scorrevole... Argomenti più discussi: Viabilità Roma Regione Lazio del del 06-04-2026 ore 10 | 25; Viabilità Roma Regione Lazio del del 06-04-2026 ore 07 | 25; Viabilità Roma Regione Lazio del del 01-04-2026 ore 18 | 40; Viabilità Roma Regione Lazio del del 08-04-2026 ore 09 | 10. Viabilità Roma Regione Lazio del del 10-04-2026 ore 19:10Astral infomobilità salute Ben ritrovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio apriamo con il raccordo anulare in ... romadailynews.it Frane diffuse, viabilità compromessa e rischio idrogeologico: la Regione chiede interventi urgenti e una strategia a lungo termine. L’8 aprile incontro a Roma con il ministro Salvini - facebook.com facebook