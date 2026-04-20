Viabilità Roma Regione Lazio del del 20-04-2026 ore 09 | 10

Da romadailynews.it 20 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Alle 09:10 di giovedì 20 aprile 2026, è stato diffuso un aggiornamento sulla viabilità nella zona di Roma e del Lazio. La redazione di Astral Infomobilità ha fornito le ultime notizie relative alle condizioni del traffico, con dettagli sulla situazione delle strade e eventuali deviazioni o interventi in corso. L'informazione viene trasmessa attraverso il servizio di aggiornamento dedicato a cittadini e pendolari.

Astral infomobilità un saluto e ben trovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio partiamo dal raccordo anulare tra momento in esterna si rallenta tra le uscite Flaminia Pescaccio poi sulla Roma Fiumicino fino alla via Laurentina e dall'appia la diramazione Roma Sud in carreggiata opposta in interna file tra la diramazione Roma nord e file dalla Casilina la pietra figo rallentato dalla puntina fino alla Roma Fiumicino sulla Roma Fiumicino coda tratti dal raccordo anulare fino a via del Cappellaccio in direzione dell'EUR ci spostiamo sul tratto Urbano della Roma Teramo file da Tor Cervara fino al bivio della...🔗 Leggi su Romadailynews.it

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