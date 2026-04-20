Viabilità Roma Regione Lazio del del 20-04-2026 ore 09 | 10

Alle 09:10 di giovedì 20 aprile 2026, è stato diffuso un aggiornamento sulla viabilità nella zona di Roma e del Lazio. La redazione di Astral Infomobilità ha fornito le ultime notizie relative alle condizioni del traffico, con dettagli sulla situazione delle strade e eventuali deviazioni o interventi in corso. L'informazione viene trasmessa attraverso il servizio di aggiornamento dedicato a cittadini e pendolari.

Astral infomobilità un saluto e ben trovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio partiamo dal raccordo anulare tra momento in esterna si rallenta tra le uscite Flaminia Pescaccio poi sulla Roma Fiumicino fino alla via Laurentina e dall'appia la diramazione Roma Sud in carreggiata opposta in interna file tra la diramazione Roma nord e file dalla Casilina la pietra figo rallentato dalla puntina fino alla Roma Fiumicino sulla Roma Fiumicino coda tratti dal raccordo anulare fino a via del Cappellaccio in direzione dell'EUR ci spostiamo sul tratto Urbano della Roma Teramo file da Tor Cervara fino al bivio della...🔗 Leggi su Romadailynews.it © Romadailynews.it - Viabilità Roma Regione Lazio del del 20-04-2026 ore 09:10 Notizie correlate Viabilità Roma Regione Lazio del del 09-04-2026 ore 09:10Astral infomobilità un saluto e ben trovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio per chiamo dalla Pontina alcune... Viabilità Roma Regione Lazio del del 04-04-2026 ore 09:10Astral infomobilità un saluto e Ben ritrovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio il traffico si mantiene... Aggiornamenti e dibattiti Argomenti più discussi: Viabilità Roma Regione Lazio del del 19-04-2026 ore 19 | 25; Viabilità Roma Regione Lazio del del 10-04-2026 ore 09 | 10; Viabilità Roma Regione Lazio del del 14-04-2026 ore 19 | 10; Viabilità Roma Regione Lazio del del 19-04-2026 ore 08 | 25. Viabilità Roma Regione Lazio del del 20-04-2026 ore 08:40Astral infomobilità un saluto e ben trovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio partiamo dal raccordo anulare tra ... romadailynews.it Regione – A1, chiuso per una notte il tratto Ceprano- #Frosinone verso Roma | tg24.info | Iscriviti al nostro canale facebook https://bit.ly/tg24-fb e al canale whatsapp: https://bit.ly/tg24-wa | #a1 #viabilità - facebook.com facebook