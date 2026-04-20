Viabilità Roma Regione Lazio del del 20-04-2026 ore 08 | 40

Alle prime ore del 20 aprile 2026, alle 8:40, la redazione di Astral Infomobilità fornisce aggiornamenti sulla viabilità nella regione Lazio. Il servizio si concentra sulle condizioni del traffico e sulla situazione delle strade principali in tempo reale, offrendo informazioni utili agli automobilisti e ai pendolari che si spostano nella zona. Le notizie vengono trasmesse attraverso le consuete modalità di aggiornamento di Astral Infomobilità.

Astral infomobilità un saluto e ben trovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio partiamo dal raccordo anulare tra momento in esterna si rallenta tra le uscite Flaminia Pescaccio poi sulla Roma Fiumicino fino alla via Laurentina e dall'appia la diramazione Roma Sud in carreggiata opposta in interna file tra la diramazione Roma nord e file dalla Casilina la pietra figo rallentato dalla puntina fino alla Roma Fiumicino sulla Roma Fiumicino coda tratti dal raccordo anulare fino a via del Cappellaccio in direzione dell'EUR ci spostiamo sul tratto Urbano della Roma Teramo file da Tor Cervara fino al bivio della...🔗 Leggi su Romadailynews.it

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