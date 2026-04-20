Via Rivarano al via i lavori | il sindaco Siricio rivendica l’impegno della maggioranza

Lavori in corso in via Rivarano, con l’avvio di interventi di riqualificazione. Il sindaco ha dichiarato che l’amministrazione ha dedicato circa cinque mesi alla pianificazione e all’avvio dei lavori, con l’obiettivo di migliorare la sicurezza per automobilisti e pedoni. La riqualificazione prevede interventi destinati a cambiare l’aspetto e la funzionalità della strada. Nessuna informazione è stata fornita sui dettagli specifici delle opere o sui tempi di completamento.

«Sin dal primo giorno del nostro insediamento, abbiamo preso a cuore le sorti di via Rivarano. Lavoriamo da ben cinque mesi alla possibilità che questa arteria si rifaccia il look, rendendola più sicura per automobilisti e pedoni.Sono stati mesi intensi, di sopralluoghi e accordi con il Comune di.🔗 Leggi su Avellinotoday.it Notizie correlate Mugnano, Migliaccio rivendica il lavoro svolto ai Lavori Pubblici: “Programmazione e impegno per la città”«È tempo di bilanci» e anche l’ex assessore ai Lavori Pubblici del Comune di Mugnano, Biagio Migliaccio, interviene dopo il Consiglio comunale del 3... Monteforte, il sindaco Siricio chiama l’opposizione al confronto pubblicoTempo di lettura: 3 minuti«E’ arrivato il momento di parlare direttamente ai cittadini e alla stampa e di dire cosa abbiamo trovato, quando ci siamo... Panoramica sull’argomento Temi più discussi: Via Rivarano: partono i lavori di riqualificazione; Monteforte Irpino, L’Ora della Verità fa il pieno: al via i consigli itineranti e lavori in via Rivarano; Via Rivarano, da lunedì i lavori per il restyling dell'arteria della discordia; La morte di Gianfranco De Simone: prima l'autopsia, poi i funerali. Monteforte Irpino, al via i lavori in via RivaranoImportante giornata per Monteforte Irpino, dove hanno ufficialmente preso il via i lavori per la realizzazione del nuovo manto stradale in via Rivarano, un intervento atteso che punta a migliorare la ... irpinianews.it Iniziati oggi i lavori in via Rivarano a Monteforte. Polemico il Sindaco con chi ha già occupato il carro dei vincitori inopportunamenteE’ facile salire sul carro del vincitore. E’ il commento del Sindaco di Monteforte subito dopo l’avvio dei lavori in località Rivarano. Sin dal primo giorno del nostro insediamento, abbiamo preso a ... irpiniaoggi.it https://www.binews.it/evidenza/monteforte-irpino-al-via-i-lavori-in-via-rivarano-nuovo-manto-stradale-per-migliorare-sicurezza-e-viabilita-presente-anche-il-sindaco-di-mercogliano/ facebook