A Arezzo, lungo via Fiorentina, si apre una vicenda che riguarda la difficoltà nel reperire documenti presso il Comune. La situazione è stata evidenziata in un comunicato stampa, dove si sottolinea come trovare certi atti amministrativi sembri più complicato che trovare il Santo Graal. La questione riguarda la trasparenza e la disponibilità di documenti pubblici, che appaiono difficili da ottenere in modo semplice e rapido.

Partiamo sempre dai documenti. Il resto è il nostro modo di leggerli? FONTE comunicato stampa AVSArezzo 2020 AREZZO – Alò, qui si entra nel campo del fantastico. Altro che lavori pubblici: lo snodo viario di via Fiorentina ormai pare un romanzo giallo, di quelli complicati, con più misteri che soluzioni e con i documenti spariti manco fossero finiti nel Triangolo delle Bermude. La storia è questa: c’è chi, da cittadino – quindi uno di quelli che paga e dovrebbe perfino capire cosa succede – ha chiesto per mesi di vedere le carte. Cinque richieste, mica una. Risultato? Silenzio tombale. Nemmeno un “no, guarda, non si può”. Niente. Il vuoto cosmico.🔗 Leggi su Lortica.it

© Lortica.it - Via Fiorentina, lo snodo misterioso: più facile trovare il Santo Graal che un documento in Comune

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