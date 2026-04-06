Dagli 80enni ai ragazzi Erasmus ecco Muvat | il run club che tiene insieme le diverse anime della città

Un gruppo di appassionati di corsa, che comprende persone di diverse età e provenienze, si riunisce regolarmente in centro città per praticare sport e condividere momenti di socialità. Il loro punto d'incontro è ‘Muvat’, un run club che organizza incontri almeno due volte al mese, coinvolgendo sia anziani che giovani studenti stranieri. Questa iniziativa mira a unire le diverse anime della comunità attraverso l'attività fisica.

Si chiama ‘Muvat’ (ossia ‘Muoviti’) e oggi raccoglie decine di amanti della corsa che almeno due volte al mese si ritrovano in centro città per un po' di sano sport e qualche momento di socialità. È il run club nato a gennaio dell'anno scorso dall'idea di due ragazze ravennati: Francesca Asturi e Davina Diamanti. Entrambe classe ‘97, per un periodo avevano lasciato Ravenna per ragioni di studio, poi sono tornate e hanno deciso di mettersi in gioco e dare inizio a un’esperienza di comunità che in questo anno si è trasformata e oggi conta oltre 280 membri. “Per un periodo io ho vissuto a Roma mentre Davina era a Bologna – racconta Francesca – entrambe frequentavamo i rub club presenti nelle rispettive città. 🔗 Leggi su Ravennatoday.it

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